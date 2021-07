Roma: continuano controlli straordinari in zona Trastevere, viale Marconi e Porta Portese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una macelleria di via Volpato, infine, i carabinieri hanno evidenziato carenze igieniche, la presenza di 25 chili di alimenti sprovvisti di tracciabilità e la mancata predisposizione di tutte le misure necessarie al contenimento del Covid-19. Nei confronti del titolare dell’esercizio sono scattate sanzioni per un totale di 2.900 euro, il sequestro degli alimenti non tracciati e la segnalazione all’Asl Roma 2 per carenze igieniche e vigilanza sanitaria sui prodotti alimentari. Nel corso del servizio di controllo sono stati inoltre disposti posti di controllo in entrambe le zone interessate. Ben 125 volte la paletta che intima l’alt è stata alzata per fermare e controllare i veicoli in transito, di cui 10 sono stati multati per violazioni al codice della strada per un ammontare di 5.123 euro di sanzioni pecuniarie. Complessivamente, tra persone a bordo dei mezzi controllati e quelle a piedi, i carabinieri hanno identificato 350 individui di cui molti ritenuti sospetti e con precedenti. (Rer)