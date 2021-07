Libano: ministro Energia e capo forze sicurezza a Baghdad per accordo idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente dell’Energia del Libano, Raymond Ghajar, e il direttore della pubblica sicurezza, il maggiore generale, Abbas Ibrahim, si sono recati in Iraq per finalizzare il contratto relativo all’importazione dall’Iraq di un milione di tonnellate di petrolio. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale il petrolio andrà a rifornire le centrali elettriche del Paese dei cedri, afflitto da una grave carenza di energia elettrica. Secondo un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del primo ministro iracheno, Moustafa al Kadhimi, quest’ultimo avrebbe chiesto alla delegazione irachena di recarsi a Baghdad prima della sua partenza per Washington, per definire gli ultimi dettagli dell’accordo che prevede una “quantità di carburante che dovrebbe risolvere rapidamente i problemi relativi all’energia elettrica del Libano”. Il Consiglio dei ministri iracheno ha approvato, in una sessione tenutasi lo scorso giugno, di sostenere il Libano con il greggio e di aumentare tale sostegno da 500mila tonnellate a un milione di tonnellate.(Lib)