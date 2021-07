Iran-Russia: comandante marina militare a San Pietroburgo per parata navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Marina militare dell’Iran, l’ammiraglio Hossein Khanzadi, si è recato a San Pietroburgo, in Russia, per partecipare a una parata navale in occasione della giornata della Marina russa, su invito del ministro della Difesa, Sergej Shoigu. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo la quale la flotta navale iraniana, composta dal cacciatorpediniere Sahand e dalla nave di supporto Makran, è arrivata a San Pietroburgo questa mattina per partecipare alla sfilata. La parata navale in onore del 325mo anniversario della flotta russa si terrà sul fiume Neva a San Pietroburgo domani. Secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, è previsto il passaggio di 54 navi, comprese fregate provenienti da Iran, India e Pakistan.(Res)