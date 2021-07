Lombardia: Cecchetti (Lega), anche questo fine settimana presenti nelle piazze con 300 gazebo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come fa sapere in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier "Per il quarto fine settimana consecutivo saremo ancora nelle piazze lombarde con una nuova mobilitazione straordinaria dei nostri militanti e sostenitori. Anche in questo ultimo fine settimana di luglio la Lega Salvini Premier in Lombardia si mobilita massicciamente, con oltre 300 gazebo, per consentire ai cittadini lombardi di mettere la loro firma a sostegno dei nostri quesiti referendari per riformare la nostra giustizia. Nemmeno il caldo torrido o la voglia di vacanze e di mare può fermare la vostra voglia di cambiamento" aggiunge Cecchetti" Per cui avanti tutta, avanti così, tutti insieme, con i cittadini lombardi, per avere una giustizia più giusta ed efficiente".(Com)