Pd: Letta, a prossime Politiche campo progressista dovrà inventare nuove parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma da parte di Meloni e Salvini al documento di Orbán di qualche giorno fa, dei 16 partiti sovranisti, ha definitivamente cancellato qualunque dubbio. Il confronto politico alle prossime elezioni, della primavera del 2023, sarà o da una parte o dall'altra". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo videomessaggio all'assemblea di Radicalità per ricostruire. "Sarà di nuovo un ritorno a delimitare due campi in cui il nostro, quello delle forze progressiste - ha continuato il leader del Pd -, dovrà inventare nuove parole, nuovi punti di riferimento, a partire dai valori antichi in una logica europea, europeista". (Rin)