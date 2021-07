Roma: sospese licenze e chiusi tre locali a Ponte Milvio, San Lorenzo e Prenestino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo ad affiggere il cartello "Chiuso con provvedimento del questore" per la durata di 10 giorni ad un'attività commerciale di via Tiburtina. Il titolare in diverse occasioni è stato colto a vendere bevande alcoliche da asporto oltre l'orario consentito. E' stato chiuso dagli agenti del V distretto Prenestino, per 10 giorni l'esercizio pubblico di viale della Primavera, teatro di una rissa tra circa 40 persone avvenuta nella serata del 18 luglio scorso dove erano intervenuti tempestivamente gli agenti della sezione volanti e di Porta Maggiore. In particolare al loro arrivo circa 10 persone si erano date alla fuga lasciando in terra due feriti, entrambi originari del nord Africa che, dopo essere stati portati in ospedale per le cure mediche, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)