Business news: Spagna, la svizzera Abb acquista Asti Mobile per guidare mercato robot mobili autonomi

- Il gigante tecnologico svizzero Asea Brown Boveri (Abb) ha annunciato oggi l'acquisizione della spagnola Asti Mobile Robotics Group. Il gruppo spagnolo produce robot mobili autonomi (Amr) con applicazioni in una serie di industrie. I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati rivelati. Asti ha una vasta base di clienti nei settori automobilistico, logistico, alimentare e farmaceutico in venti Paesi diversi e dal 2015 l'azienda ha raggiunto una crescita media di quasi il 30 per cento, con l'obiettivo di raggiungere oltre 42 milioni di euro di fatturato nel 2021. "Con questa acquisizione, Abb sarà l'unica azienda ad offrire un portafoglio completo di soluzioni di Amr, dalla produzione alla logistica fino al punto di consumo", ha spiegato il presidente del dipartimento Robotics e Discrete Automation di Abb. L'azienda svizzera espanderà significativamente la capacità di produzione a Burgos per supportare la prevista crescita delle vendite in Europa e nelle Americhe. Il portafoglio di prodotti Amr di Asti comprende veicoli a guida autonoma, soluzioni di trasporto merci a persone, veicoli autonomi che trasportano pallet, container e scatole, oltre a un'offerta software completa, che va dalla navigazione e dal controllo dei veicoli, alla gestione della flotta e degli ordini e ai sistemi di tracciabilità basati su cloud. (Spm)