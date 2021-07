Business news: Germania, Thyssenkrupp ferma produzione acciaio dopo alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha fermato per forza maggiore la produzione del proprio comparto siderurgico a seguito alle alluvioni che hanno colpito la Germania occidentale. Il gruppo ha comunicato di essere stato direttamente interessato dai nubifragi in maniera soltanto lieve, con l'ingresso di acqua in alcuni impianti. Tuttavia, il maltempo ha interrotto le catene di approvvigionamento e di consegna, anche a causa della sospensione del traffico stradale e ferroviario. (Geb)