Business news: Thales, nel primo semestre ricavi a 8,4 miliardi di euro (+9,8 per cento)

- Nei primi sei mesi dell'anno Thales ha registrato ricavi per 8,4 miliardi di euro (+9,8 per cento), mentre l'utile ante onere finanziari (Ebit) è aumentato del 121 per cento su base annua, a 768 milioni di euro. Il gruppo francese per il 2021 prevede raggiungere ricavi compresi tra i 17,5 e i 18 miliardi di euro, mentre nelle ultime previsioni puntava a una cifra compresa tra 17,1 e 17,9 miliardi di euro. In un comunicato si legge che la stima è stata effettuata "sulla base di una contesto sanitario ed economico che non conosce nuove perturbazioni importanti". Il presidente di Thales, Patrice Caine, ha sottolineato che questi risultati testimoniano la resilienza di Thales in un contesto che resta nonostante tutto perturbato". (Frp)