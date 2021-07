Business news: Polonia, nuovi ordini per l’industria a +34,4 per cento annuo a giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi ordini per l’industria polacca a giugno crescono del 34,4 per cento rispetto al giugno del 2020. Lo afferma il portale di informazione economica “Puls Biznesu” sulla base dei dati dell’Ufficio centrale di statistica (Gus). A maggio l’aumento anno su anno era stato del 54,8 per cento. In termini congiunturali, ovvero rispetto al mese precedente, la crescita dei nuovi ordini a giugno è pari al 4 per cento, dopo che a maggio erano scesi dello 0,8 per cento rispetto ad aprile. (Vap)