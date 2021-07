Armenia-Azerbaigian: tensione ai confini meridionali, Erevan denuncia abbattimento di un drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di nuovo tesa la situazione al confine fra Armenia e Azerbaigian dove, secondo quanto riferito ieri sera dalle autorità di Erevan, nell'area di Yeraskh sarebbe stato abbattuto un drone delle Forze armate di Baku. Una versione respinta dal ministero della Difesa azerbaigiano che definisce "disinformazione" le notizie provenienti dal lato armeno. Di fatto c'è che ieri sera al confine sono avvenuti degli scontri a fuoco: nel pomeriggio, secondo quanto riferito dall'ufficio del difensore dei diritti umani dell'Armenia, le forze azerbaigiane hanno compiuto degli attacchi contro i villaggi di Kut, Sotk e Azat, nella provincia di Gegharkunik, situata lungo la frontiera meridionale fra i due Paesi. Una versione confermata anche da Baku, secondo cui ieri sera ci sono stati degli scontri nel settore di confine del distretto di Kelbajar, che corrisponde proprio all'altro lato della frontiera rispetto alla provincia armena di Gegharkunik. E' difficile, per ora, stabilire se vi siano state delle vittime e in quali proporzioni in seguito agli scontri fra le due parti: le notizie ufficiali indicano la morte di un militare azerbaigiano il ferimento di altri tre armeni. (segue) (Rum)