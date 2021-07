Ostia: sgominata banda che spacciava cocaina e crack nelle case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Ostia, al termine di articolata attività di indagine coordinata del pool della procura della Repubblica di Roma, unitamente alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, hanno sottoposto agli arresti domiciliari quattro persone, tutte originarie della Capitale, e collocato in comunità due minorenni, italiani, dando esecuzione a due ordinanze emesse dai gip dei rispettivi tribunali, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Un ulteriore indagato è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno consentito di accertare un’intensa attività di spaccio di crack e cocaina svolta in concorso da tutti gli indagati, che utilizzavano come base operativa un appartamento di proprietà dell’Ater-comune di Roma, assegnato ad una componente del gruppo criminale e situato a pochi passi dalla nota piazza Gasparri di Ostia. (segue) (Rer)