Ostia: sgominata banda che spacciava cocaina e crack nelle case popolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a numerosi servizi di appostamento e all’utilizzo delle intercettazioni video e ambientali, è stato documentato un frenetico "via vai" di acquirenti che, attraverso dei messaggi convenzionali, richiedevano la sostanza stupefacente allo spacciatore di turno posizionato (a rotazione con gli altri indagati) dentro l’appartamento e questi, protetto da una fitta rete di "vedette" (munite anche di monopattini) e da un sistema di videosorveglianza, cedeva lo stupefacente, a seconda della richiesta, in "decini", "quindicini" e "ventini", attraverso la grata di protezione della porta d’ingresso. Durante le indagini i carabinieri hanno arrestato sei persone in flagranza di reato, segnalato molteplici acquirenti alla prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacente e sottoposto a sequestro complessivamente circa 254 grammi di cocaina, con un grado di purezza che arrivava anche al 98 per cento. Contestualmente è stato eseguito il decreto di sequestro dell’appartamento adibito a market della droga per la successiva riconsegna all’ente proprietario, al fine di effettuare le opportune valutazioni circa la sua destinazione. (Rer)