Roma: morto 26enne accoltellato a Ostiense

- È morto nella notte il 26enne di origini albanesi che è stato accoltellato ieri in viale Ostiense, davanti ai grandi magazzini generali. Il giovane dopo essere stato colpito si era trascinato fino a piazza del Gazometro dove, dopo essersi accasciato, è stato soccorso. Portato all’ospedale San Camillo è stato subito operato e dopo diverse ore in sala operatoria è stato portato in terapia intensiva in prognosi riservata. Intorno a mezzanotte è deceduto. Le indagini sono ancora in corso. (Rer)