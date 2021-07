Decreto Semplificazioni: Landini, bene Protocollo d'intesa governo-parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, "è positivo che la Camera abbia colto alcune delle proposte di emendamento presentate dalla Cgil insieme a Cisl e Uil e corretto il decreto 77/2021 'Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e Semplificazioni', istituzionalizzando così un modello di relazioni sindacali e di confronto preventivo sugli investimenti e le riforme del Pnrr". Dopo il voto della Camera al provvedimento, il leader sindacale commenta in una nota il testo dell'articolo 8, comma 5 bis, che recita testualmente: "Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel Pnrr prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali, sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti". Landini prosegue: "Siamo convinti che la partecipazione delle parti sociali a tutti i livelli, incluso quello territoriale, è fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, e per la coesione sociale, nell'interesse di tutto il Paese". (segue) (Com)