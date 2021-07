Decreto Semplificazioni: Landini, bene Protocollo d'intesa governo-parti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Cgil continua: "Lo strumento individuato - un Protocollo d'intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative - riprende le positive esperienze che, durante la fase più acuta della pandemia, hanno consentito di garantire sicurezza e lavoro. Il Pnrr rappresenta uno strumento importante per superare divari territoriali, disuguaglianze economiche e sociali e per affrontare la transizione digitale e verde. Un cambiamento profondo del nostro modello di sviluppo con effetti diretti sul lavoro, sulle condizioni materiali di lavoratori e cittadini che può avvenire solo se verrà assicurato il massimo coinvolgimento. Rapidamente, quindi - conclude Landini -, il governo ci convochi per definire le regole di confronto e partecipazione". (Com)