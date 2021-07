Campidoglio: inaugurata ieri mostra interattiva "Storie di Microcredito di Roma Capitale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sinergia tra istituzioni pubbliche, a marzo 2021, è stato attivato lo sportello territoriale per il microcredito di Roma Capitale, dove si lavora a pieno regime rispondendo alle esigenze dei romani dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, chiamando lo 060606, per tutte le informazioni necessarie per accedere al microcredito. "Questa è la finanza d'impatto che serve a superare la grave crisi economica in cui versiamo - spiega il presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini, parlando delle finalità del progetto - e che può essere la chiave di volta della ripresa economica con un impatto sociale davvero significativo e sostenibile. Per questo apprezziamo la sensibilità del sindaco Virginia Raggi nell'aver sposato i principi del microcredito e aver impegnato Roma Capitale in un progetto così ambizioso. Noi non guardiamo esclusivamente ai numeri ma alle persone! I numeri sono importanti ma lo sono di più le persone per cui ogni pratica, ogni colloquio dei cittadini con i tutor di microcredito è un'azione importante di educazione finanziaria. Il nostro primo indirizzo, come Ente pubblico, è quello di diffondere la cultura microfinanziaria a sostegno di una indipendenza economica che riduca drasticamente quel gap tra il bisogno e la sua soddisfazione specie nelle fasce più deboli della società". Le installazioni in piazza del Campidoglio, realizzate con il concorso di Zètema, saranno fruibili al pubblico fino alle ore 18 del primo agosto. (Com)