Spagna: premier Sanchez conclude viaggio negli Usa per attrarre investimenti privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, conclude oggi, 24 luglio, il suo viaggio negli Stati Uniti con l'obiettivo di attrarre investimenti per le aziende nazionali, in particolare nel settore tecnologico ed audiovisivo con tappe a New York, Los Angeles e San Francisco. L'agenda ha incluso incontri con rappresentanti di fondi di investimento (JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock e Blackstone), oltre ai giganti tecnologici della Silicon Valley e Netflix. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la natura del viaggio è prettamente economica e non politica e, pertanto, non sono stati previsti appuntamenti con il presidente Usa, Joe Biden o esponenti dell'amministrazione statunitense. Sanchez è stato accompagnato nella sua visita da vari rappresentanti di cinque startup tecnologiche: Redpoint, Rated Power, Adara Ventures, Wallbox e Carto. (segue) (Spm)