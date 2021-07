Spagna: premier Sanchez conclude viaggio negli Usa per attrarre investimenti privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A New York, il premier ha partecipato anche all'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto spagnolo del commercio estero (Icex), a Los Angeles ha tenuto incontri con i massimi dirigenti di Netflix e Universal per promuovere la Spagna come centro di produzione audiovisiva e ha preso parte ad un evento organizzato dall'Università della California dedicato alla lingua e cultura spagnola. A San Francisco, ultima tappa del viaggio, Sanchez visiterà oggi il campus Apple per un incontro con il suo amministrazione delegato, Tim Cook, quello di Intel, Pat Gelsinger, e quello di PayPal, Dan Schulman. Il tour si concluderà con una cena organizzata dalla Camera di commercio degli Stati Uniti in Spagna alla quale parteciperanno rappresentanti di aziende come Zoom e Youtube. (Spm)