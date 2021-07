© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra notte e mattino velature diffuse e progressivi addensamenti in montagna, in particolare sul Nordovest; dal pomeriggio aumento graduale della copertura nuvolosa. Rovesci isolati al mattino sui rilievi, in particolare sul Nordovest, in estensione e in intensificazione a carattere temporalesco nella seconda parte della giornata sui settori alpini e prealpini. Temperature minime a 24°C, massime a circa 35°C.(Rem)