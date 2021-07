Bolivia: inchiesta su strage Senkata, arrestato ex capo di Stato maggiore Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a questo dossier il ministro dell'Interno della Bolivia, Eduardo del Castillo, ha presentato a sua volta lunedì alla stampa le munizioni anti disturbo ricevute dall'Argentina che sarebbero poi state usate da esercito e polizia per sedare le proteste nate dalle dimissioni dell'allora presidente Evo Morales. Ai giornalisti, Del Castillo, ha ricostruito la cronologia degli eventi che hanno preceduto l'invio di armi al governo ad interim di Jeanine Anez, e ha sottolineato che "ci sono due tipi di materiale" inviato dall'Argentina in Bolivia la mattina del 13 novembre con un aereo Hercules C-130 dell'aviazione militare. "Uno inviato legalmente con una nota del ministero degli Esteri destinato alla sicurezza dell'ambasciata argentina, e un altro tipo di materiale consistente in munizioni antidisturbo non autorizzato e per il quale non risulta nessun registro formale". (segue) (Brb)