Bolivia: inchiesta su strage Senkata, arrestato ex capo di Stato maggiore Forze armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le munizioni sarebbero state sbarcate dal velivolo e trasportate all'ambasciata argentina insieme a un contingente della gendarmeria argentina assegnato alla protezione della sede diplomatica. Sarebbero stati gli stessi gendarmi argentini quindi a consegnare le munizioni imballate in casse di legno a personale della polizia boliviana affermando che l'invio era stato coordinato direttamente con l'allora Comandante generale della Polizia, Yuri Calderon. La sequenza dei fatti riguardanti l'invio e la consegna di armamento dall'Argentina prefigura, secondo del Castillo, la violazione della Legge 400 che regola il controllo dell'importazione di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, e il conseguente delitto di "contrabbando di armi". "Sia funzionari argentini che boliviani hanno contravvenuto le norme stabilite dalla Legge 400 (...) usando un sistema comune al traffico internazionale, che è quello di utilizzare un carico legale per far entrare parallelamente uno illegale". (segue) (Brb)