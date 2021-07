Bolivia: inchiesta su strage Senkata, arrestato ex capo di Stato maggiore Forze armate (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex presidente Morales, il coinvolgimento di Macri nel "golpe" è un ulteriore tassello di un presunto piano "Condor 2" che gli Stati Uniti starebbero portando avanti per destabilizzare l'intera regione, per ridurre peso e presenza dei governo di ispirazione socialista. Una catena dai molti anelli: dalle presunte "incursioni" che paramilitari colombiani, addestrati dalla Difesa Usa, compiono in Venezuela, all'omicidio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, in cui sono coinvolti tanto colombiani quanto statunitensi. (segue) (Brb)