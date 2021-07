Argentina-Russia: Buenos Aires e Mosca, fiduciosi di risolvere problema approvvigionamento Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermava il funzionario argentino nella missiva, "fino ad alcuni mesi fa erano comprensibili le difficoltà di produzione, ma adesso, sette mesi dopo, continuano ad esserci gravi ritardi e la situazione è peggiorata". Nicolini sottolinea quindi l'urgenza di dover completare lo schema di immunizzazione delle 2,7 milioni di persone già vaccinate con la prima dose di Sputnik V per le quali è già trascorso l'intervallo di 90 giorni previsto per la somministrazione del richiamo. La funzionaria argentina ha espresso inoltre il "disappunto" del presidente Alberto Fernandez per la mancata consegna da parte di Gamaleya della certificazione di qualità del primo lotto del vaccino prodotto in Argentina in tempo per le celebrazioni della festa dell'indipendenza del 9 luglio. (segue) (Abu)