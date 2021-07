Americhe: Argentina in cerca di consensi per assumere la guida della Celac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, che esercita la presidenza di turno dell'organismo, ha da tempo centrato l'agenda sul coordinamento nella lotta alla pandemia. Grazie a un accordo stretto la scorsa estate con Buenos Aires, il Paese sintetizza nei propri laboratori il principio attivo del vaccino AstraZeneca sviluppato in Argentina. Un processo che è partito con qualche esitazione ma che ha permesso l'avvio di un programma di distribuzione vaccini ai Paesi del continente interessati. L'America latina è tra le grandi macroregioni del mondo quella che pare risentire in maniera peggiore degli effetti sanitari ed economici della pandemia e Città del Messico si è promossa capofila di un'azione che punta a equilibrare le disparità nell'accesso ai presidi medici tra paesi ricchi, emergenti e in via di sviluppo. Da ultimo, a nome della Celac, il Messico ha anche previsto l'invio di generi alimentari e medicinali a Cuba, nelle ore in cui l'Avana soffriva ulteriori sanzioni internazionali in risposta agli arresti comminati dopo le proteste dell'11 e 12 luglio. (segue) (Mec)