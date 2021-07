Business news: Germania, Siemens e Zenob costruiranno sistema di accumulo a Wunsiedel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens e la Società per l'energia del futuro della Baviera nord-orientale (Zenob) hanno concluso una dichiarazione di intenti per la costruzione a Wunsiedel di un sistema di accumulo di elettricità dalla capacità di 100 megawatt, dotato di unta batteria a ioni di litio. Con una capacità di immagazzinamento di 200 megawattora, l'impianto sarà uno dei più grandi nel suo genere in Europa ed è destinato a contribuire all'utilizzo dell'energia rinnovabile in eccesso, nonché a coprire i picchi di domanda nella rete elettrica della Germania. Su una superficie di cinquemila metri quadrati, il sito può teoricamente fornire elettricità a 20 mila abitazioni per un anno. La batteria sarà fornita da Fluence, una joint venture tra Siemens e l'azienda statunitense per l'energia Aes. Il gruppo tedesco assume la gestione del progetto, compreso il piano di attuazione tecnica, nonché la costruzione di un quadro di media tensione e la connessione alla rete ad alta tensione. La dichiarazione di intenti firmata da Siemens e Zenob prevede anche l'elaborazione di un piano di finanziamento per l'accumulatore di Wunsiedel. (Geb)