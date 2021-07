Business news: BioNTech acquista piattaforma e impianto per terapia cellulare da società Kite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha deciso di acquistare una piattaforma per la terapia cellulare personalizzata dalla società biofarmaceutica statunitense Kite al fine di rafforzare la propria attività contro il cancro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la tecnologia verrà utilizzata per sviluppare immunoterapie individuali che reindirizzano il sistema immunitario del paziente in modo che riconosca e attacchi i tumori. Inoltre, BioNTech acquisirà da Kite l'impianto di Gaithersburg, negli Stati Uniti, sito di ricerca, sviluppo e produzione di terapie cellulari. “Lo sviluppo di terapie oncologiche personalizzate è al centro di BioNTech”, ha affermato l'amministratore delegato della società, Ugur Sahin. Per l'Ad, con le acquisizioni da Kite, BioNTech potrà accelerare e continuare a guidare lo sviluppo delle terapie cellulari. A Gaithersburg, l'impresa intende investire e assumere più dipendenti. Parte del gruppo farmaceutico statunitense Gilead dal 2017, Kite vuole concentrare gli investimenti nell'espansione delle terapie Cart-T-cell. (Geb)