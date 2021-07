Business news: Svezia, profitti leggermente inferiori alle attese per Volvo nel secondo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica svedese Volto ha registrato profitti leggermente al di sotto delle aspettative nel secondo trimestre del 2021 nella produzione di camion. La forte domanda per i veicoli dell'azienda si è accompagnata alle difficoltà della catena di approvvigionamento, a causa della carenza di chip a livello globale. L'utile operativo rettificato di Volvo è cresciuto a 9,73 miliardi di corone svedesi (1,12 miliardi di dollari), da 3,27 miliardi di un anno fa, ma al di sotto dei 9,84 miliardi previsti dagli analisti. L'amministratore delegato di Volvo, Martin Lundstedt, ha dichiarato che la compagnia ha dovuto far fronte a sostanziali interruzioni della produzione nel secondo trimestre. "Ci saranno ulteriori interruzioni e interruzioni sia nella produzione di autocarri che in altri comparti del gruppo nella seconda metà dell'anno", ha spiegato Lundstedt in una nota. (Sts)