Business news: Spagna, per Bankiter utile di 1,1 miliardi nel primo semestre 2021

- La banca spagnola Bankiter ha registrato nei primi sei mesi di quest'anno un utile di 1,1 miliardi di euro che include una plusvalenza al netto delle imposte di 895,7 milioni di euro derivante dalla differenza tra il valore contabile di Línea Directa e il valore di mercato di questa società prima della sua quotazione in Borsa avvenuta il 29 aprile scorso. Come riferisce il quotidiano "El Confidencial", escludendo questa plusvalenza, l'utile di Bankinter sarebbe di 244,5 milioni di euro, il 124,1 per cento in più rispetto al primo semestre del 2020. (Spm)