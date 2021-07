Business news: Spagna, Iberdrola investirà 30 miliardi in parchi eolici negli Usa e Nord Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola investirà 30 miliardi di euro in parchi eolici offshore negli Stati Uniti e nel Nord Europa nei prossimi dieci anni. Lo ha dichiarato il presidente della società, Jose Ignacio Sanchez Galan, Nelle acque europee, Iberdrola ha sviluppato e sta sviluppando parchi eolici nel Mar Baltico tedesco (Wikinger e Baltic Eagle), nel Mare del Nord (East Anglia One), in Irlanda (West of Duddon Sands), Francia (Saint Brieuc) e, più recentemente, in Svezia. Iberdrola sta anche lavorando a progetti in Giappone, dove ha un portafoglio di 3,9 GW e al largo della costa del Massachusetts, negli Stati Uniti con "Vineyard Wind". Gli enormi investimenti che ognuno di questi progetti rappresenta sono possibili solo se i Paesi hanno stabilità e prevedibilità. Abbiamo bisogno di quadri normativi attraenti e incentivanti, di sostegno governativo e sociale e, soprattutto, di certezza del diritto", ha sottolineato il presidente di Iberdrola. (Spm)