Business news: Svizzera, risultati sopra le aspettative per Novartis nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica svizzera Novartis ha aumentato di un quinto l'utile netto principale del secondo trimestre del 2021. Il risultato va oltre le aspettative di mercato, come reso noto oggi dalla compagnia, che nel periodo in questione ha generato un utile netto di 3,72 miliardi di dollari e ha aumentato il reddito operativo principale del 18 per cento a 4,35 miliardi di dollari. Le vendite nei tre mesi fino a giugno sono aumentate del 14 per cento a 12,96 miliardi di dollari, un guadagno del 9 per cento al netto delle fluttuazioni valutarie. (Geb)