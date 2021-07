Business news: Spagna, Iberdrola registra utile di 1,5 miliardi nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha ottenuto nel primo semestre di quest'anno un utile netto di 1,53 miliardi di euro, con un calo del 18,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La società ha motivato queste perdite da un lato con un aumento dell'imposta sulle società nel Regno Unito, che ha avuto un impatto negativo di 463 milioni, e dall'altro con l'assenza della plusvalenza registrata lo scorso anno dopo la vendita della partecipazione in Siemens Gamesa (485 milioni). Nel Regno Unito l'aliquota dell'imposta sulle società sarà aumentata dal 19 al 25 per cento, a partire dal primo aprile 2023 e questa modifica implica un ricalcolo delle imposte differite del gruppo. (Spm)