Business news: Albania, agenzia di rating Fitch prevede crescita Pil al 5,7 per cento nel 2021

- L'agenzia di rating internazionale Fitch prevede una crescita economica del 5,7 per cento nel 2021 per l'Albania. Lo ha annunciato la ministra delle Finanze albanese, AnilaDenaj, sottolineando che tale dato segna un aumento dell'1,5 per cento rispetto alla precedenti previsioni dell'agenzia. La ricostruzione post terremoto, la rapida ripresa dal Covid-19 con il piano di vaccinazione, il calo graduale della disoccupazione, la ripresa dei consumi privati e delle esportazioni: questi gli elementi che dovrebbero favorire la crescita economica dell'Albania nel 2021 secondo l'analisi di Fitch. (Alt)