Business news: Spagna, a giugno pernottamenti alberghieri superano 14 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solo mese di giugno, i pernottamenti negli hotel spagnoli hanno superato i 14,1 milioni, quasi sette volte superiore (+654,6 per cento) rispetto allo stesso mese del 2020, quando furono solo 1,8 milioni a causa delle forti restrizioni ai viaggi per la pandemia del coronavirus. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che evidenziano, tuttavia, come i pernottamenti complessivi sono diminuiti del 23,6 per cento nei primi sei mesi di quest'anno rispetto al 2020. Confrontando il dato di giugno di quest'anno con lo stesso mese del 2019, senza la pandemia, i pernottamenti negli stabilimenti alberghieri mostrano un calo del 62% per cento. (Spm)