Business news: Spagna, Amazon apre tre nuovi centri logistici a Madrid

- Amazon aprirà tre nuovi centri logistici nella capitale spagnola Madrid e nelle vicine cittadine di Mostoles e Coslada. Secondo quanto riferito in una nota, il colosso statunitense delle vendite on line si aspetta che i centri siano pienamente operativi tra agosto e novembre di quest'anno. Essi creeranno più di 220 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda continua a investire nella regione, dove aveva iniziato a operare nel 2012 a San Fernando de Henares (Madrid). Amazon ha investito complessivamente in Spagna tra il 2011 ed il 2020 circa 6,8 miliardi di euro tra infrastrutture, spedizioni e stipendi dei dipendenti. (Spm)