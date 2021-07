Afghanistan: incontro a Roma tra rappresentanti Usa, Ue, Nato, Regno Unito e Norvegia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invitiamo le due parti a negoziare in buona fede al fine di raggiungere una soluzione politica giusta e duratura. Per promuovere i progressi nei negoziati, sosteniamo qualsiasi facilitazione o mediazione da parte di terzi accolta dalle due parti. Cogliamo questa opportunità per ribadire l'apprezzamento al Qatar come ospite dei negoziati e lo elogiamo per aver riunito le parti e per il suo contributo complessivo al processo. Lodiamo anche le Nazioni Unite per il ruolo essenziale e ampliato che stanno svolgendo a sostegno del processo. Ribadiamo che i talebani e la Repubblica islamica devono mantenere i loro impegni (1) per impedire che l'uso del suolo afghano da parte di al Qaeda, Daesh o altri gruppi terroristici lanci attacchi o minacci la sicurezza di qualsiasi altro paese; e (2) non ospitare membri di questi gruppi né consentire loro di reclutare, addestrare, raccogliere fondi o transitare attraverso l'Afghanistan.Esortiamo i talebani a ridurre la violenza, mantenere i loro impegni per proteggere le infrastrutture dell'Afghanistan, proteggere i civili e cooperare per l'assistenza umanitaria, in particolare perché il popolo afghano soffre gravemente degli effetti del COVID-19 e della siccità, oltre alla violenza. Chiediamo ai talebani di consentire e facilitare, senza precondizioni e in conformità con il diritto internazionale umanitario, l'accesso per la consegna di aiuti umanitari alle aree sotto il loro controllo. Riteniamo che l'Afghanistan possa contribuire alla stabilità e alla connettività regionali e internazionali. Incoraggiamo i vicini dell'Afghanistan a intensificare il loro sostegno al popolo afghano ea contribuire a una soluzione di pace duratura e allo sviluppo economico nell'interesse di tutti. Invitiamo inoltre tutte le parti a garantire la sicurezza delle ambasciate straniere e di altre missioni diplomatiche, agenzie multilaterali, rappresentanti dei media, aeroporti e organizzazioni non governative e del loro personale afghano e internazionale. Apprezziamo particolarmente la disponibilità e l'impegno della Turchia nell'assistere la sicurezza aeroportuale secondo necessità. Esprimiamo il nostro apprezzamento all'Italia per aver organizzato queste consultazioni e abbiamo deciso di fissare la data e la sede del prossimo incontro attraverso i canali diplomatici. (Nys)