Argentina-Russia: Buenos Aires e Mosca, fiduciosi di risolvere problema approvvigionamento Sputnik V

- Il Fondo per gli investimenti della Russia (Rfid), incaricato di commercializzare il vaccino Sputnik V, e il ministero della Sanità dell'Argentina hanno ribadito "il lavoro congiunto per garantire ed accelerare l'approvvigionamento del farmaco anti-covid" prodotto dal laboratorio Gamaleya e si sono detti "fiduciosi di poter risolvere tutti i problemi in modo positivo". E' quanto si legge in un comunicato congiunto rilasciato dalle parti 24 ore dopo la pubblicazione sui media locali di una email del governo di Buenos Aires diretta al Rdif dove si denunciava un grave ritardo nell'approvvigionamento della seconda dose del vaccino russo. "Il nostro impegno e obiettivo principale è quello di minimizzare l'impatto della pandemia vaccinando la maggior parte delle persone nel minor tempo possibile e continueremo a fare il massimo sforzo per ottenerlo", conclude il comunicato. (segue) (Abu)