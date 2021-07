Americhe: Argentina in cerca di consensi per assumere la guida della Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina è in cerca di consensi nella regione per succedere al Messico alla guida della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac) la cui presidenza pro-tempore culminerà a settembre di quest'anno con il vertice dei capi di Stato. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Felipe Solà, al termine di incontri bilaterali tenuti a Città del Messico con gli omologhi Marcelo Ebrard, del Messico, e Rogelio Mayta, della Bolivia, a margine del vertice ministeriale che si tiene sabato 24. Al termine di entrambi i colloqui Solà ha ringraziato i suoi interlocutori attraverso un messaggio sul suo account Twitter per "il sostegno alla candidatura dell'Argentina alla presidenza della Celac". Il capo della diplomazia di Buenos Aires ha tenuto riunioni anche con i ministri degli Esteri di Costa Rica, Uruguay e Belize durante le quali, si legge in una nota, ha affrontato "questioni di ordine regionale". (segue) (Mec)