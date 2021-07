Cile: senatrice Provoste si candida alle presidenziali per la coalizione "Unidad Constituyente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice cilena Yasna Provoste sarà la candidata della coalizione di centro sinistra "Unidad Constituyente" alle elezioni presidenziali di novembre. Lo ha annunciato venerdì la stessa Provoste in una conferenza stampa convocata per l'occasione nella regione di Atacama. "Accetto la sfida", ha affermato la senatrice della Democrazia cristiana (Dc) che attualmente ricopre la carica di presidente del Senato e la cui candidatura risuonava da settimane nei media locali. "Sono disponibile a partecipare di qualsiasi meccanismo che sia aperto, democratico, partecipativo, e che dia garanzie ai cittadini", ha affermato nel suo discorso. Provoste, che ha definito la sua candidatura come "di centrosinistra", si è quindi rivolta ai suoi potenziali elettori definendoli come "quelli che vogliono trasformazioni profonde" e "in pace", contrapposti a "quelli che solo si dedicano a gridare e che credono che la violenza può risolvere le difficoltà del nostro paese". (segue) (Abu)