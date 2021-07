Cile: senatrice Provoste si candida alle presidenziali per la coalizione "Unidad Constituyente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Provoste alle presidenziali di novembre si somma a quelle emerse dalle primarie disputate la settimana scorsa: Sebastian Sichel a nome della coalizione di centrodestra Chile Vamos, e Gabriel Boric, per il centrosinistra di Apruebo dignidad. La principale incognita adesso è se la comparsa di Provoste nella contesa sottrarrà maggiormente voti dal lato progressista o dal lato conservatore. Negli ultimi sondaggi precedenti le primarie, l'alfiere di "Unidad Constituyente" risultava in testa delle preferenze dell'elettorato al primo turno e soprattutto figurava come vincitrice in un eventuale ballottaggio contro qualsiasi altro candidato. Come prima reazione alla ufficializzazione della sua candidatura, il partito di governo Chile Vamos ha chiesto le dimissioni di Provoste dalla presidenza del Senato ritenendo che sia una funzione incompatibile con la campagna elettorale. (Abu)