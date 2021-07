Business news: Pro Sieben Sat 1 rivede al rialzo previsioni 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo radiotelevisivo tedesco Pro Sieben Sat 1 ha nuovamente rivisto le previsioni per il 2021, dopo la correzione in positivo di maggio scorso. Rettificato per gli acquisti e le vendite di parti dell'azienda, il fatturato dovrebbe sperimentare un aumento del 9-11 per cento, ossia da 4,4 miliardi a 4,5 miliardi di euro. In precedenza, era stimato a 4,25-4,45 miliardi di euro. Inoltre, l'utile operativo rettificato (Ebitda) dovrebbe essere di circa 820 milioni di euro, più o meno 20 milioni di euro. In precedenza, l'obiettivo era compreso tra 750 e 800 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nel secondo trimestre del 2021, Pro Sieben Sat 1 ha registrato un aumento dinamico degli introiti pubblicitari nella regione di lingua tedesca e una “ripresa molto forte” su base annua. Secondo i dati preliminari, il fatturato è aumentato del 47 per cento a circa 1,045 miliardi di euro. L'Ebitda rettificato è stato di oltre sette volte superiore, raggiungendo i 165 milioni di euro. (Geb)