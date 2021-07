Business news: Regno Unito, EasyJet opererà al 60 per cento della sua capacità nel periodo estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica EasyJet prevede di far volare i suoi velivoli al 60 per cento della capacità pre pandemia nel periodo fra luglio e settembre. Secondo quanto riferito da una nota della compagnia, c’è molta fiducia sulla ripresa dei viaggi estivi e autunnali, in particolare per quanto concerne le rotte europee. La società ha affermato di aspettarsi che le prenotazioni dal Regno Unito migliorino nel prossimo periodo, dopo che l’obbligo di quarantena sarà eliminato per gli arrivi di persone completamente vaccinate da alcuni Paesi europei. Le prospettive positive di EasyJet arrivano dopo quasi un anno e mezzo di restrizioni ai viaggi in cui la compagnia è stata costretta a effettuare tagli al personale, ridurre le dimensioni della sua flotta e contrarre nuovi debiti per sopravvivere. Per i tre mesi sino al 30 giugno, quando i viaggi in gran parte dell'Europa sono rimasti limitati e ha volato solo al 17 per cento della sua capacità pre pandemia, EasyJet ha registrato una perdita ante imposte di 318 milioni di sterline (circa 434 milioni di dollari). (Rel)