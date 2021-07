Business news: Russia, Banca centrale aumenta il tasso di riferimento al 6,5 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale della Federazione Russa ha alzato il tasso di riferimento di un punto percentuale, portandolo al 6,5 per cento. È quanto annunciato dopo la riunione del consiglio di amministrazione dell'istituto. La decisione sul tasso di riferimento è finalizzata a limitare il rischio inflativo e a riportare il tasso di inflazione all'obiettivo del 4 per cento. Il tasso di cambio del rublo alla Borsa di Mosca ha reagito con un leggero calo. Secondo i dati di borsa delle 13:35, ora di Mosca, (12:35 italiane) il dollaro è diminuito dello 0,07 per cento, a 73,645 rubli, l'euro dello 0,1 per cento, a 86,6625 rubli. (Rum)