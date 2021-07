Business news: Russia, Stellantis annuncia creazione hub dedicato all'export a Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Stellantis ha annunciato la creazione in Russia di un hub di esportazione per la fornitura di auto e motori in Europa, America Latina e Nord Africa. Le consegne inizieranno nella seconda metà del 2021, stando a quanto emerge dalla cerimonia di lancio del progetto che si è tenuta oggi nella regione di Kaluga, riferisce l’agenzia di stampa “Tass”. La società prevede di iniziare a esportare auto Peugeot Expert, Opel Vivaro e Citroen Jumpy a novembre e raggiungere il volume di consegne di 12 mila unità già entro la fine dell'anno corrente, secondo quanto si legge nella presentazione dell'azienda. Stellantis ha già avviato l'assemblaggio in serie di motori diesel orientati all'esportazione, che verranno installati localmente sui seguenti modelli: Peugeot 408/Citroen C4; Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro; Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo; Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace e Opel Combo Life. "Vogliamo essere il numero uno nelle esportazioni di veicoli verso l'Unione europea. Peugeot Expert, Opel Vivaro e altri modelli saranno esportati in diversi Paesi europei: Germania, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e molti altri", ha aggiunto il vicepresidente di Stellantis, Xavier Duchemin. (Rum)