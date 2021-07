Afghanistan: incontro a Roma tra rappresentanti Usa, Ue, Nato, Regno Unito e Norvegia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendiamo mantenere il nostro sostegno alle istituzioni afghane, comprese le forze di difesa e di sicurezza, per far fronte ai bisogni urgenti del paese. Ribadiamo inoltre che la futura assistenza all'Afghanistan dipende dal buon governo e dall'impegno a favore dello stato di diritto e dei diritti umani, compresa la conservazione delle conquiste fatte da donne e ragazze negli ultimi due decenni, nonché che il governo adotti misure significative per contrastare la corruzione e rispettare gli impegni assunti alla conferenza di Ginevra del novembre 2020.Abbiamo preso debitamente atto dei briefing di ieri dei rappresentanti della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dei talebani e accogliamo con favore i colloqui tenuti a Doha il 17 e 18 luglio tra gli alti dirigenti delle due parti. Accogliamo inoltre con favore l'impegno dichiarato delle due parti per accelerare i negoziati verso una soluzione politica inclusiva e per incontrarsi di nuovo nel prossimo futuro. Riteniamo che gli incontri futuri dovrebbero concentrarsi su questioni fondamentali che saranno fondamentali per raggiungere una soluzione politica inclusiva.Riconosciamo che il raggiungimento di una soluzione politica definitiva, anche sulla Costituzione, richiederà probabilmente tempo. Esortiamo le due parti a concordare un cessate il fuoco permanente e globale, i principi fondamentali per il futuro Stato afghano e i dettagli degli accordi di governo transitori fino al raggiungimento di una soluzione politica definitiva. Sottolineiamo che qualsiasi accordo di governo transitorio deve essere inclusivo, rispettare i diritti di tutti gli afghani in linea con gli impegni internazionali dell'Afghanistan e anche sostenere gli impegni antiterrorismo. Accogliamo con favore in particolare gli impegni assunti ieri dai Talebani per una governance inclusiva, rispettando i diritti umani compresi i diritti delle donne e delle minoranze, per rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale, e per sostenere gli impegni contro il terrorismo. Accogliamo inoltre con favore la loro disponibilità a negoziare un meccanismo per un governo rappresentativo con il team di negoziazione della Repubblica islamica. (segue) (Nys)