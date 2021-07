Business news: produttori russi acquisiscono diritti di fornitura prodotti lattiero-caseari in Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori russi hanno ottenuto il diritto di fornire latte e prodotti lattiero-caseari al Mozambico. Lo ha annunciato in un comunicato l'Autorità di vigilanza veterinaria e fitosanitaria, Rosselkhoznadzor. "Rosselkhoznadzor e il ministero dell'Agricoltura e della sicurezza alimentare della Repubblica del Mozambico hanno concordato una certificazione veterinaria per l'esportazione di latte e prodotti lattiero-caseari di bovini e piccoli ruminanti in Mozambico", si legge nella nota. (Rum)