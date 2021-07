Business news: Slovenia, rilasciato permesso per nuova unità a centrale nucleare Krsko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture della Slovenia ha concesso il permesso alla società Gen Energija per la costruzione di una nuova unità della centrale nucleare di Krsko. Lo ha confermato il ministro sloveno delle Infrastrutture, Jernej Vrtovec, in una conferenza stampa tenuta a Lubiana. "Il permesso energetico avvia il più ampio dibattito pubblico possibile, non solo a livello di esperti ma anche tra la popolazione", ha detto Vrtovec, aggiungendo che la concessione non rappresenta la decisione finale sull'investimento ma solo il primo passo. Solo dopo il raggiungimento di un ampio consenso sociale, ha detto ancora il ministro, inizieranno le procedure per individuare l'ubicazione, per l'acquisizione della licenza edilizia, per la selezione dell'appaltatore e la costruzione stessa. Il direttore generale della società Gen Energija Martin Novsak, ha dichiarato che per ora la soluzione migliore è rappresentata da un reattore ad acqua pressurizzata del tipo attualmente in uso a Krsko. Novsak ha affermato che la seconda unità è "necessaria e tecnologicamente fattibile". L'investimento sarebbe finanziato con una combinazione di fonti proprie della società e il possibile aiuto di co-investitori, ma anche con fondi Ue, secondo quanto ancora precisato da Novsak. (Seb)