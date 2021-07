Business news: Repubblica Ceca, nel primo semestre del 2021 produzione auto a +31,7 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione automobilistica in Repubblica Ceca è cresciuta del 31,7 per cento anno su anno. Lo rivela l’Associazione dell’industria automobilistica. Sebbene il dato sia significativo rispetto a quello del primo semestre del 2020, se lo si rapporta ai dati del semestre equivalente nel 2019, la produzione ha perso l’11,2 per cento. In totale i veicoli prodotti nei primi sei mesi dell’anno sono 663.015. Inoltre, la produzione ha cominciato a ristagnare nel periodo estivo a causa della carenza di semiconduttori e di forza lavoro e dell’apprezzamento delle materie prime, che stanno danneggiando le catene di produzione e distribuzione globali. (Vap)