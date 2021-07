Haiti: tafferugli durante funerale Moise, polizia spara lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Haiti ha sparato gas lacrimogeni per disperdere alcuni facinorosi che hanno esploso colpi d’arma da fuoco dopo l'inizio della cerimonia funebre per il presidente Jovenel Moise, assassinato due settimane fa. Lo scrive il quotidiano statunitense “Miami Herald”. La delegazione statunitense al funerale, guidata dall'ambasciatore alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, ha interrotto la sua visita poco dopo l'inizio della sparatoria. Anche la rappresentante speciale delle Nazioni Unite ad Haiti, Helen La Lime, è partita in fretta con il suo entourage. Prima dell’inizio del servizio funebre, la folla ha iniziato a gridare "Assassino" all'arrivo del capo della polizia nazionale di Haiti, Leon Charles. Il funerale è continuato dopo che la polizia ha rapidamente circondato l'area vicino alla tenda che ospitava la bara di Moise per la cerimonia e ha sparato gas lacrimogeni, mentre in lontananza si potevano vedere ondate di fumo di pneumatici in fiamme.(Nys)