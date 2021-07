Afghanistan: incontro a Roma tra rappresentanti Usa, Ue, Nato, Regno Unito e Norvegia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo il nostro pieno sostegno a un processo di pace inclusivo di proprietà e guida afghana con una partecipazione piena e significativa delle donne che porti a una soluzione politica giusta e duratura. Evidenziamo anche cinque elementi di un accordo finale che sono i più critici: (1) governance inclusiva; (2) il diritto di eleggere leader politici; (3) tutele per i diritti umani, compresi i diritti delle donne, dei giovani e delle minoranze; (4) impegni in materia di antiterrorismo, anche per garantire che l'Afghanistan non serva più come rifugio sicuro per i terroristi; e (5) rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Sottolineiamo che il sostegno internazionale a qualsiasi futuro governo dipenderà, almeno in parte, dall'adesione a questi cinque elementi. (segue) (Nys)